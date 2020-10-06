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恍神？慢速撞路旁車翻覆 轎車內2人輕傷送醫
一轎轎車今天上午6點多在苗栗縣頭份市中正一路，慢速撞及路旁2輛停放的轎車後翻車，四腳朝天打轉滑行3圈，車內2人受輕傷自行爬出，送醫治療並無大礙，顏姓駕駛（43歲）酒測值零，警方懷疑是恍神肇禍，全案進一步處理中。
警方初步調查，顏姓男子今天上午6點18分駕駛轎車在頭份市中正一路往市區方向，途經231巷口附近，車子慢速偏移到路邊，撞及路停放的2輛轎車， 車子隨即翻覆，往車道打轉3圈才停下來，碎片散落一地，當時交通量不大，顏男及1名女乘客爬出車外。
苗栗縣政府消防局第三大隊頭份分隊據報，出動人車救護，顏男手部、頭部撕裂傷，女乘客胸口、腹部疼痛，送醫並無大礙，警方測得顏男酒測值零，全案進一步調查中。
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