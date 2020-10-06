聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／遭疑執法過當 天下第一所澄清：因3人在警面前互毆
今天早上七點半，台北市中山區林森北路巷內一家早餐店，發生三名男子口角糾紛，警方到場使用警棍排除狀況，有民眾錄下警方執法影片上傳「爆料公社」，標題指出「台灣的警察很多還要接受法治教育」，認為警方執法過當，轄管的中山二派出所表示，是因三嫌勸阻不聽，甚至在警面前拿椅子互毆，才使用警棍強勢執法。
中山二派出所副所長陳明全說，25歲盧姓男子與45歲王姓男子、楊姓男子，今天清晨從酒店喝完酒，在附近吃早餐時發生口角，警方到場勸阻，三嫌不聽，甚至持塑膠椅互砸，才使用警棍壓制，強勢執法，五分鐘內排除狀況，帶回依社維法送辦。
中山二派出所轄內的酒店乃全國密度最高，深夜狀況百出，號稱「天下第一所」，最多是酒客飲酒後行為囂張，只因跟他人在街上對眼、肢體碰撞，就發生衝突，引起流血事端。陳明全指出，迅速排除狀況是基本動作，可避免衍伸更大事端。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言