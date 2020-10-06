影／遭疑執法過當 天下第一所澄清：因3人在警面前互毆

今天早上七點半，台北市中山區林森北路巷內一家早餐店，發生三名男子口角糾紛，警方到場使用警棍排除狀況，有民眾錄下警方執法影片上傳「爆料公社」，標題指出「台灣的警察很多還要接受法治教育」，認為警方執法過當，轄管的中山二派出所表示，是因三嫌勸阻不聽，甚至在警面前拿椅子互毆，才使用警棍強勢執法。

中山二派出所副所長陳明全說，25歲盧姓男子與45歲王姓男子、楊姓男子，今天清晨從酒店喝完酒，在附近吃早餐時發生口角，警方到場勸阻，三嫌不聽，甚至持塑膠椅互砸，才使用警棍壓制，強勢執法，五分鐘內排除狀況，帶回依社維法送辦。