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高雄南台路民宅火警 煮冬瓜茶忘記關爐火
高雄市新興區南台路今天上午發生火警，1棟4樓透天樓房，住戶在2樓廚房煮冬瓜茶，忘記關火，火苗延燒抽油煙機，引起火警，消防局動員人車搶滅，立即撲滅火苗，未造成傷亡。 確實起火原因由警、消調查。
今天上午10點43分，高雄市新興區南台路發生住宅火警，鄰居發現濃煙竄出，趕緊向消防局報案。消防局出動新興、前金、十全等分隊前往搶救，立即布線上樓搶救，才發現2樓廚房燃燒抽油煙機，迅速滅火。
據了解，屋主在2樓煮冬瓜茶，以為已經關火，便上3樓休息，以致鍋水燒乾引燃抽油煙機。 消防局表示，抽油煙機起火可能因陳積油垢，遇火易令火勢擴大。
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