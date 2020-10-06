高雄南台路民宅火警 煮冬瓜茶忘記關爐火

高雄市新興區南台路今天上午發生火警，1棟4樓透天樓房，住戶在2樓廚房煮冬瓜茶，忘記關火，火苗延燒抽油煙機，引起火警，消防局動員人車搶滅，立即撲滅火苗，未造成傷亡。 確實起火原因由警、消調查。

今天上午10點43分，高雄市新興區南台路發生住宅火警，鄰居發現濃煙竄出，趕緊向消防局報案。消防局出動新興、前金、十全等分隊前往搶救，立即布線上樓搶救，才發現2樓廚房燃燒抽油煙機，迅速滅火。