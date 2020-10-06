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疑沒申請試放煙火造成火燒甘蔗林 業者恐被罰15萬
嘉義縣某家煙火業者昨晚6時許於大林鎮大埔美芎蕉山附近，疑似試放煙火造成火燒甘蔗林意外，燃燒面積約300平方公尺，嘉義縣消防局表示，因業者事前沒有申請試放，將依違反爆竹煙火管理條例第16條舉發，並加強宣導，詳細火警原因還有待火調人員調查。
消防局表示，業者已違反爆竹煙火管理條例第16條「施放專業爆竹煙火負責人應於施放5日前檢具施放時間、地點、種類、數量、來源及安全防護措施等文件資料，向主管機關申請，發給許可文件才可施放。」可處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，事後將依程序舉發。
因燃燒地點附近沒有水源，消防人員花費近3個小時才順利滅火，業者表示，他們以前曾上過消防署的宣導課程，誤會只要事前打電話告知轄內消防分隊，不知道要先提出相關資料申請，並取得許可才可施作，幸好這次沒有釀成大禍，之後會特別注意。
嘉義縣環保局表示，根據空氣汙染防制法第32條規定，業者如因燃燒行為造成空汙，可依法處10萬以上500萬以下罰鍰，但因空汙法32條是行為法，需有明確事證證明，縣府將與相關單位了解詳細狀況。
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