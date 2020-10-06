轎車借友人駕駛卻自撞分隔島 警方到場車上人逃離

高雄林園區沿海四路今晨2點時發生車禍，一輛白色豐田轎車自撞分隔島，飛越到對向車道，但警消獲報到場後，車上已無人，經警方追查發現車主是蔡姓男子，但不排除是由他人駕駛。

據了解，今天凌晨2點14分左右，一輛白色豐田轎車在沿海四路上的一段轉彎處，因不明原因自撞安全島，轎車卡在安全島上，車上有一名男子快速跑離現場，並經由友人開著休旅車接應，朝小港地區逃離。

警方獲報後到場追查，循線找到車主蔡男（23歲）身分，但到蔡的住家後未找到人，經過警方通知蔡到場說明後，確定駕駛這輛豐田轎車的另有其人，推測可能是蔡男的友人所駕駛。

至於肇事原因，不排除是酒駕肇事，豐田轎車駕駛人驚慌下逃跑，警方還在追查中。

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