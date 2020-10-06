機車男闖國道 救人警還原當時驚險：聽到煞車聲…

趙男昨天違規騎機車闖入國道一號泰山路段被撞倒，若無警察奮勇施救，恐命喪聯結車輪下，國道警員王暐翔今受訪時還原當時驚險情形說，當時他們將巡邏車停在機車前面，原本要先查看趙的傷勢，但聽到後方有煞車聲，接著就看到全聯結車一路撞過來。

43歲趙姓男子昨天上午騎機車闖入國道一號泰山路段，不聽警方指揮攔停，在高速公路車陣中穿梭蛇行，在林口下坡路段被一輛貨車撞倒，引發後方八車連環追撞車禍摔倒在車道，被警察拖了一把才躲過直衝而來的大貨車。

「那時聯結車離我還有一段距離，就想說先把傷者（趙男）拉起來，盡量遠離道路，避免被輾壓。」23歲的王姓警員說，後來因為趙男被機車壓住，加上「體型較大」，王姓員警來不及將他拉開，就先翻越護欄後以免被撞，也因爲這一拉救了趙男一命。

另一名在前方查看擦撞趙男貨車傷勢的警員李柏勳則表示，他當時與王員下車後，看到趙躺在主線上，第一個念頭就是趕快先救人，因為他手上拿著三角錐，就由沒拿東西的王員先衝向前，之後他和擦撞趙男的貨車司機也雙雙跳出護欄才未受傷。

警方調查，趙男沒有喝酒，因脾臟破裂、顱內輕微出血，目前仍在加護病房尚未接受偵詢，原因待查；警方通知家屬，但家屬都未前往醫院，電話詢問家屬，家屬也不清楚為何趙會上國道。