救闖國道機車男險被撞 警：下次仍會先救人

昨天在國道勇救遭撞機車男的員警王暐翔今天受訪時仍心有餘悸，他說，見聯結車撞來，當下沒想太多就先救人；至於未來若遇同樣場景是否還會先救人？他說，下次仍會先救人。

國道警察局第一公路警察大隊員警王暐翔和李柏勳昨天近中午駕車巡邏，於國道1號北向38公里處發現一部普通重型機車於車道上蛇行，騎士不理會警車鳴放警報器以手勢示意騎士停靠路肩。

騎士後來於36.4公里處的泰山路段外線車道被小貨車擦撞倒地，員警立即停車並拿交通錐往後方奔跑約200公尺協助警戒，後續發生聯結車追撞多車之前，王暐翔冒險拖救騎士，騎士雖獲救，但王暐翔也受傷送醫。

2員警今天上午接受媒體聯訪時再談到此一事件，仍覺得騎士行為是他們看過最離譜的。李柏勳表示，兩人當下就是趕快先救人，因為騎士躺在國道上真太危險了，他先做好交維，王暐翔再查看傷者的狀況。

由於是下坡路段，他表示，他們以最快的速度往上跑，要去救人，但王暐翔查看傷者時就有大車撞過來，情急之下，王暐翔就去拉傷者以避免被撞到，最後兩人都跳到護欄外，但都有擦挫傷。

個性內向的王暐翔面對媒體採訪時有些靦腆，他表示，他查看騎士傷勢時就聽到煞車聲，看到聯結車撞過來了，那一瞬間沒有想太多，就是想先救人，盡量先把傷者拉起，但傷者那時候被機車壓住且體型比較大，很難拉得起，只能先暫時拉到路邊。

媒體追問在那驚險瞬間救人可能喪命，未來若遇類似危險的場景是否還會先救人？他表示，下次仍會先救人，這應該是反射動作了吧。兩人也說，事發後，很多親友都表示關切，他們都回說，還好人沒事。隨後，兩人在受訪後仍如常駕「紅斑馬」警車上路執勤。