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高雄酒店、茶行被砸牽動警界人事 今幾家歡樂幾家愁

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

高雄市9月29日發生連續砸酒店、茶行滋擾事故，牽動警界人事；高雄市警局10月4日調整相關偵查隊長、派出所長職務，也因苓雅警分局未妥善處理酒客砸店引發二次事端，向警政署報調分局長，昨天內政部核定調整分局長，今天相關人員辦離差及報到履新手續，幾家歡樂幾家愁。

據了解，9月29日砸店、砸車連續滋擾事故原因，苓雅警分局拘捕涉案人後，在派出所應受嚴密監護，以防止脫逃、施暴等事端，但疑因警方對出入人員未確實查實身分，也未集中保管涉案人電話，以致不相干人士借朋友送檳榔的藉口，進派出所與涉案人對話而產生糾紛，釀成二次事端。

高雄市警局檢討相關責任，苓雅警分局長黃文哲、偵查隊長陳冠宇和成功派出所長張育誠為此事扛責，接受懲罰性調職，各相關異動人員今天辦離差。三民二警分局梁東山、偵查隊長曾順光、民族所長楊增平取代苓雅警分局長等3職務，三民二警分局員警恭賀3人調職。

高雄市警三民二分局偵查隊長曾順光（右三）今調苓雅警分局偵查隊長，離差前與女員警合影。記者林保光／攝影
高雄市警三民二分局偵查隊長曾順光（右三）今調苓雅警分局偵查隊長，離差前與女員警合影。記者林保光／攝影
高雄市苓雅警分局長黃文哲（中）為砸酒店、茶行事故扛責。圖為案發日高雄市警局長劉柏良宣示不容許外地不良分子破壞高雄治安。記者林保光／攝影
高雄市苓雅警分局長黃文哲（中）為砸酒店、茶行事故扛責。圖為案發日高雄市警局長劉柏良宣示不容許外地不良分子破壞高雄治安。記者林保光／攝影

高雄市 事故 酒店

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