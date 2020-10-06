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高雄酒店、茶行被砸牽動警界人事 今幾家歡樂幾家愁
高雄市9月29日發生連續砸酒店、茶行滋擾事故，牽動警界人事；高雄市警局10月4日調整相關偵查隊長、派出所長職務，也因苓雅警分局未妥善處理酒客砸店引發二次事端，向警政署報調分局長，昨天內政部核定調整分局長，今天相關人員辦離差及報到履新手續，幾家歡樂幾家愁。
據了解，9月29日砸店、砸車連續滋擾事故原因，苓雅警分局拘捕涉案人後，在派出所應受嚴密監護，以防止脫逃、施暴等事端，但疑因警方對出入人員未確實查實身分，也未集中保管涉案人電話，以致不相干人士借朋友送檳榔的藉口，進派出所與涉案人對話而產生糾紛，釀成二次事端。
高雄市警局檢討相關責任，苓雅警分局長黃文哲、偵查隊長陳冠宇和成功派出所長張育誠為此事扛責，接受懲罰性調職，各相關異動人員今天辦離差。三民二警分局梁東山、偵查隊長曾順光、民族所長楊增平取代苓雅警分局長等3職務，三民二警分局員警恭賀3人調職。
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