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影／獨居婦騎電動自行車摔車人受困 豐原警目擊解危

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

警察的貼心為民服務，一名獨居婦人日前騎電動自行車要回家，載很多水果不慎摔車，車壓住她雙腳，台中豐原警分局警員巡邏發現，為婦人解危，再分別將婦人和車都送回家。

豐原分局翁子派出所警員馬廣訓、黃宏生日前巡邏時，在豐原區水源路上看到77歲羅姓婦人被自己騎的電動自行車壓住雙腿，員警急呼喊「阿嬤，你要不要緊？」立即協助她脫困，並通知消防人員到場救護。

員警先扶婦人到安全處，電動自行車移置路旁，並通知119救護人員，通報交通分隊員警到場處理，救護人員包紮傷口，研判她身體應無大礙，婦人說，她騎車自摔，可能因為精神不濟又載太多水果造成。

她本來想自己騎電動自行車回家，但員警查出她獨居，擔心她行動不方便，當場聯絡派出所備勤同事，開巡邏車到場，載婦人回家，再請另一名警員騎電動自行車回婦人家。

翁子派出所長邱柏昌表示，警察的工作不單是依法行政，更應關懷民眾，增加民眾互信，達成落實社區警政、安定社會治安的目標。

一名婦人騎電動自行車摔車，人被車壓住，台中豐原警方協助送人和車回家。圖／警方提供
一名婦人騎電動自行車摔車，人被車壓住，台中豐原警方協助送人和車回家。圖／警方提供
一名婦人騎電動自行車摔車，人被車壓住，台中豐原警方協助送人和車回家。圖／警方提供
一名婦人騎電動自行車摔車，人被車壓住，台中豐原警方協助送人和車回家。圖／警方提供

電動自行車 警察 獨居 阿嬤

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