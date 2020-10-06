新北男童中央山脈下迷路 台東海端警靠臉書替他尋親

新北市10歲鐘姓男童因迷路，徒步約5公里，從關山鎮德高走到中央山脈山腳下的海端分駐所求助，警員邱忠華協助男童找到外公外婆。記者羅紹平／翻攝 新北市10歲鐘姓男童日前中秋連假，隨母親回台東縣關山鎮德高里外婆家過節，2日因迷路，下午4點多自己徒步走了約4公里路程，來到中央山脈山腳下的海端鄉海端村，見有派出所男童立即求助，因男童不記得父母電話，警員邱忠華機智利用臉書幫男童尋親，助男童平安返回外婆家。

邱忠華表示，鐘姓男童2日下午跟鄰居大哥哥相約在德高國小打籃球，打完球小男童先行離開，因迷路，自己徒步走了50分鐘，約4公里路程，從德高走到中央山脈山腳下的海端鄉海端村，見有分駐所，男童進到分駐所求助。他剛好值班，於是為男童尋親。

邱忠華指出，他詢問男童父親姓名及電話，因男童不知電話， 他先利用戶政系統查詢，裡頭沒有男童父親手機，他改用臉書找到男童父親，再用臉書附加的Messenger通訊軟體，在下午4點40分聯繫上男裡父親。