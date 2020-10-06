影／心疼2歲女受欺負 火爆爸撂人狠砸夜市攤遭送辦

高雄市左營瑞豐夜市前晚爆攤商消費糾紛，詹姓男子耳聞妻子告狀，聽說2歲多的小女兒在夜市玩釣魚遊戲時，被攤商故意拉開椅子跌倒；心疼女兒受欺負，他瞬間理智線斷，率友人直奔釣魚攤位理論。釣魚攤侯姓老闆喊冤，「怎麼可能跟消費者過不去」，雙方談不攏，詹男等索性砸攤，警方依刑法第150條聚眾施強暴脅迫等罪將施暴人等送辦。

33歲詹姓男子前晚將近11點左右，夥同27歲陳男、27歲許男、21歲董男直奔瑞豐夜市，疑要找夜市內某釣魚攤商老闆「算帳」。釣魚攤一陣混亂狠砸，過程中，有人舉起攤商座椅胡亂揮舞，傷到侯姓釣魚攤老闆；警方獲報迅速出動快打部隊、線上警網趕往，侯頭部及右手輕微擦傷，堅持追究施暴者傷害、毀損。

警方初步釐清，疑詹男老婆告狀，說帶女兒到夜市釣魚時突然摔倒，一口咬定侯姓老闆將椅子拉開，才害女兒摔倒。然而，侯堅稱，做生意不可能故意害消費者跌倒；雙方各說各話。

警詢後依刑法第150條聚眾施強暴脅迫罪，追究詹男、陳男、許男、董男刑責，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施者，處6月以上、5年以下有期徒刑。另外，侯姓攤商堅持告詹男等人傷害、毀損，全案詢後移送橋頭地檢署偵辦。