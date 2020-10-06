影／酒客比拚車多炫富 他砸姊姊近700萬賓士給人看

台中市郭姓男子今天凌晨與朋友在南屯區大墩四街的KTV喝酒、歡唱，席間郭與同行友人比拚「誰有的車多」，郭為證明自己財力驚人，因此拿著雨傘跑到門外，對著自己駕駛來的賓士AMG GT53的轎車的後擋風玻璃猛砸，還直說「我六百多萬的車都敢砸了」，驚動警方到場，經查郭所砸的車輛登記在姊姊名下，新車要價近700萬，因當下無涉及違法行為，警方抄錄資料後，讓郭由友人載離。

台中市第四警分局南屯所在今天凌晨2時許獲報，南屯區大墩四街的KTV有酒客衝突，警方獲報到場調查，發現是郭姓男子（38歲）與同包廂的友人共8人，在飲酒作樂後，郭與同行友人比拚財力，比誰擁有的車比較多，郭不甘示弱，散場後拿著雨傘對著駕駛的賓士AMG GT53的轎車後擋風玻璃猛砸，但過程中未造成其他人員受傷。

據調查，因郭所砸的車輛，車主就是郭的姊姊，郭姊姊並沒有提出毀損告訴，加上郭未涉及其他犯罪行為，警方沒有後續動作。

第四警分局獲報後啟動快打警力24名到場，但未發現有聚眾鬥毆等不法事證，警員盤查登記在場人身分資料後，郭由友人載送離開，轄區派出所隨後在KTV外預留警力，加強周邊巡邏守望。