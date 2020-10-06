75歲老婦路倒 台南警送醫前速用人臉辨識找到家屬

台南市善化警分局善化派出所今上午8點多接獲民眾報案，善化市場旁道路有名老婦人路倒在地動也不動，警員張哲偉迅速前往查看，發現老婦倒坐在菜籃車旁地上無法動彈，張哲偉要將老婦攙扶起來，年邁老婦卻無法起身，因為擔心老人家已受傷，用力拉起會使傷勢更嚴重，趕緊呼叫救護車送醫。

善化分局表示，張哲偉協助老婦送醫前，用人臉辯識系統找到75歲老人家屬，聯絡老婦家屬前往醫院照護，老人家疑因天氣炎熱暈眩，推著菜藍車欲返家時路倒，張哲偉熱心為民服務，家屬表示非常感謝。 警員張哲偉協助路倒老人送醫。圖／警方提供 警員張哲偉協助路倒老人送醫。圖／警方提供