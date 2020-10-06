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影／沙鹿服飾店深夜大火 16歲少年獲救
台中市沙鹿區一家服飾店昨天深夜發生火警，火勢大，住3樓的16歲少年被消防隊員救出，沒受傷，起火原因由消防局調查中。
昨晚11點多，台中市消防局獲報，沙鹿區中山路一棟3層樓民宅發生火警，派沙鹿、清水及梧棲分隊，出動消防車9輛、救護車1輛、人員33名，由沙鹿分隊長吳振淞帶隊。
報案人說，看到一樓服飾店發生火警，有看到煙及火光，消防隊員到場發現，是2樓水泥、3樓鐵皮加蓋建物，1樓是販賣服飾店面，1樓玻璃櫃起火燃燒，立即部署水線搶救。
火勢控制時，在3樓陽台有1名16歲少年待救，消防隊員進入後使用共生面罩將少年帶下樓，經救護人員檢傷後，他沒受傷，拒絕送醫。
1樓店面玻璃櫃起火燃燒，燒燬玻璃櫃及部分成衣，2、3樓部分未受損，燃燒面積約15平方公尺，無人員傷亡。
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