苗栗公館疑有屠狗及虐狗案 狗主：懷疑狗被毒死的

苗栗縣公館鄉荒郊一處工寮前晚爆出疑似屠狗及虐狗案，引起動物保護團體及愛狗人士注目，狗主賴姓男子今天晚間到苗栗警察分局說明，他全盤否認，表示沒有虐狗及殺狗，現場死亡的3隻比特犬，懷疑是遭人下毒，全案由警方進一步調查中。

愛狗人士鄭又瑋、新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會昨天在苗栗縣公館鄉荒郊，發現一處貨櫃屋工寮滿地毛、骨，3隻仍繫著鐵鏈死亡大狗遺體，環境散發惡臭味，並有鍋具、噴火槍等器具，1隻骨瘦如柴的比特犬，懷疑可能是屠狗場或虐殺狗現場，警方及苗栗縣動物保護防疫所人員調查，賴姓狗主今天晚間到苗栗分局說明。

賴男告訴警方，他在工寮養比特犬3年多買賣及比賽，鍋具、噴火槍等器具，用來煮剩菜、剰飯及豬肉，如果他沒有到工寮，也會請友人餵食，最後一次去工寮是上個月底，現場的毛應是自然脫落日積月累，骨頭可能是狗叼回來，至於3隻死亡的大狗，懷疑是遭人毒死，他沒有虐待或殺狗。