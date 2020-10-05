男子騎機車國道蛇行 不排除公共危險罪送辦

警消今天獲報，國道1號北向36.4公里處泰山路段有機車騎上國道蛇行，後續導致多車連環撞，騎士脾臟破裂重傷昏迷；國道警察局說，等騎士傷勢恢復，不排除依公共危險罪送辦。

內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊巡邏車近中午時，於國道1號北向38公里處發現1部普通重型機車於車道上蛇行，但騎士不理會警車鳴放警報器、以手勢示意要求停靠路肩，後來於外線車道被小貨車擦撞倒地，後續發生聯結車追撞多車，警員冒險拖救騎士；騎士雖獲救，但警員也受傷送醫。

國道警察局將事故影片貼上社群網站臉書（Facebook）粉絲團後，引發網友不同意見，有網友說「真的沒必要冒生命危險救他」，也有人說「讓他賠好賠滿外加公共危險罪移送」。

也有網友認為，「固然機車騎士很不該，但是後方全聯結車駕駛也應注意車前狀況提高警覺」、「根本就是未注意車前狀況」或「根本沒有安全車距啊」。

此外，有媒體報導，機車騎士之前就騎機車上國道；國道警方表示，日前未接獲檢舉，如果有人檢舉就依法開罰。

據國道警察局統計，今年1月到8月機車上國道278件；警方說，許多是誤上國道，警車獲報攔查前多已下交流道，少數攔獲者也依法開罰。

法界人士表示，從行車紀錄器畫面，43歲趙姓機車騎士在國道內側幾個車道蛇行，且不理會警車警示，恐致往來車輛危險，是有可能觸犯公共危險罪，但仍須了解騎車上國道動機，最終還是要看國道警方移送法條。

國道警察說，騎士送醫後，抽血檢驗初步排除酒駕及毒駕，除臉部及雙腳擦傷，還檢查出脾臟等內臟破裂，目前生命跡象穩定，但仍昏迷觀察，短期內無法製作筆錄，後續不排除依公共危險罪移送檢方偵辦。