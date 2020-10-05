大貨車轉彎碰撞單車 女騎士卡車底受傷送醫

十八年前麥當勞爆炸案讓刑事局拆彈人員楊季章殉職，警方懸賞2200萬元高額破案獎金，在案發18天候逮捕犯嫌陳希杰。據透露，關鍵檢舉人獨自到刑事局領走兩大袋懸賞獎金時說「真的很沉、原來兩千多萬是這個重量」，但警方為了避免檢舉人身分曝光，一度聲稱破案獎金分三份匯給3名秘密證人，善意的假訊息是為了保護檢舉人。

2020-10-05 18:45