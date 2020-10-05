大貨車轉彎碰撞單車 女騎士卡車底受傷送醫
20歲林姓女子今天晚間騎自行車經過國道1號大灣交流道北上入口便道，與一輛大貨車發生碰撞，卡在貨車副駕駛座下方，消防人員趕抵現場使用器材救人脫困，林女送醫時意識清楚。
台南市政府消防局於晚間6時33分獲報，指稱在大灣交流道北上入口便道有大貨車與自行車碰撞事故，一人受困。消防人員抵達現場後發現林女卡在大貨車副駕駛座下方，隨即使用氣動式頂舉袋等器材協助林女脫困。
消防人員於6時49分左右將女子救出並進行初步檢傷，發現肢體多處擦傷、臀部有約5公分撕裂傷，意識清楚，由救護車送往醫院治療。
轄區的南市警永康分局初步調查，大貨車當時由崑大路準備右轉進入大灣交流道北上入口便道，與同向直行經過路口的單車發生碰撞，有轉彎車未禮讓直行車之嫌，但詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
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