苗縣詭異工寮成毛孩墳場 警追查飼主到案說明

中央社 / 苗栗縣5日電

愛狗人士發現苗栗縣公館鄉一處工寮空地有大量狗毛、動物骨頭、繫著狗鍊的腐敗犬屍及烹煮鍋具，宛如毛孩墳場，苗栗警分局已成立專案小組追查賴姓可疑飼主，進一步釐清案情。

愛狗人士鄭又瑋昨晚為救援1隻頭部長腫瘤的狗，在苗栗縣公館鄉一處偏僻貨櫃工寮空地，意外發現大量狗毛、狗骨骸，現場還有數隻死亡犬隻，屍體腐爛長蛆仍繫著鐵鍊。

他在臉書po文指出，現場滿地狗骨頭、狗毛，瀰漫屍臭味，還有一堆奇怪的鍋子、烹煮器具，「根本就是慘不忍睹＋慘絕人寰」，看了令人氣憤悲痛。

愛狗人士質疑多隻毛孩在此遭虐殺甚至被宰殺烹食，動保團體今天又在現場找到記載許多犬隻體重、名稱、防疫注射及疑似勝負賭金紀錄的筆記本，現場還有老舊鐵製圍籬，進一步懷疑該處是鬥狗賭場。

警方訪查，該處私有地原由賴姓男子飼養10多隻比特犬，他曾因毒品案遭通緝入獄，今年初出獄後又因家庭及金錢債務糾紛出走，居無定所，雖有託友人協助餵食，但仍疏於照顧，不排除現場遺留的犬隻因長時間乏人照料而活活餓死。

苗栗警分局對此案件十分重視，已由分局偵查隊、派出所、採證鑑識小組成立專案小組，全力追查賴姓男子到案說明，釐清案情。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義今天表示，昨晚接獲通報到場，漏夜救出場內2隻狗，外觀近似比特犬，其中1隻骨瘦如柴已由動防所帶回收容，另1隻頭部有腫瘤及外傷，由動保團體送醫救治；另外場內發現3隻犬屍，屍體被鐵鍊繫住，已嚴重腐壞，無法判斷犬種，交由當地清潔隊處理。

張俊義指出，案件是否涉及宰殺、烹食狗肉，須待現場鍋具內殘存湯汁、冰箱內疑似肉塊等採樣化驗再進一步判斷，一般而言，化驗結果會在2週後出爐，目前尚無法妄下定論；但「放任毛孩被活活餓死也是一種虐待」。

張俊義說，飼養人若虐待、不當飼養，可依動保法第5、6、11條行政裁罰新台幣3萬至15萬元；若涉及殺狗或吃狗，則可依違反動保法第25及25-1條移送偵辦，需負刑事責任。

苗栗縣 動保法 虐狗

延伸閱讀

私人土地遍布狗骨頭 愛狗團體質疑虐待動物

愛狗人士揭發苗栗公館疑似屠狗場 警方：不排除任何可能

苗栗公館疑似屠狗場毛骨遍地 愛狗人士哀嚎慘絕人寰

相關新聞

基隆西岸高架橋驚魂！女不知逆向上路 男遭迎面對撞氣囊爆開

劉姓男子開車經中山高北上，駛出基隆大業隧道後，靠右側接西岸高架橋前往中山一路，沒想到順著道路左轉彎時，冷不防看到前方竟有...

汐止高壓電線起火掉路面 消防隊警戒待斷電撲滅

新北市汐止區勤進路一處電線桿的高壓電線，今天晚間約8點半起火，10公尺長電線斷裂掉落路面，影響兩線車道中的一線道通行，未...

【社會檔案】沉重的2200萬獎金 警方假消息保護當年麥當勞爆炸案證人

十八年前麥當勞爆炸案讓刑事局拆彈人員楊季章殉職，警方懸賞2200萬元高額破案獎金，在案發18天候逮捕犯嫌陳希杰。據透露，關鍵檢舉人獨自到刑事局領走兩大袋懸賞獎金時說「真的很沉、原來兩千多萬是這個重量」，但警方為了避免檢舉人身分曝光，一度聲稱破案獎金分三份匯給3名秘密證人，善意的假訊息是為了保護檢舉人。

影／工人大樓換燈管遭電擊送命 疑未斷電、未帶手套釀禍

台中市王姓消防工程業者，今天中午前往西區向上路一棟大樓地下停車場更換燈管時，疑在施工過程遭到電擊，警、消獲報到場時，王已...

台中和平山區工寮大火 居住夫妻剛好下山逃過一劫

台中市和平山區一間工寮今天中午發生大火，火勢和濃煙竄升，工寮內有住一對夫妻，消防和警察緊張查詢，最後打電話找到這對夫妻，...

缺錢搶檳榔攤 男子竟要西施脫光光

新北市呂姓、高姓2名男子缺錢花用，今年2月竟結夥搶劫檳榔攤，且為求過程順利，還命檳榔西施脫光衣服，把對方關在廁所，得手6...

影／台南市國華街火災延燒鄰居 屋主懷疑放煙火釀災

台南市中西區水仙宮市場附近國華街三段中藥行，今天中午發生火災，燃燒濃煙直沖天際，遠處就能看到，中藥行火災還波及到鄰居，造...

喝醉抽菸躺床上釀火警？台中男全身燻黑無生命跡象送醫

台中市南屯區永春東三路的民宅今天下午傳出火警，警、消獲報到場時，民宅4樓冒出白煙，消防隊入屋搶救時，游姓男子躺在4樓臥室...

「動物血滴子」越掙脫勒越緊 高雄流浪狗遭夾傷截肢

高雄六龜山區有隻疑遭「山豬吊」扯爛腿的黃色流浪狗，傷口支離破碎，白骨外露，動保團體前往營救，氣憤地表示，台灣黑熊剛受困山...

婦人不堪化療辛苦輕生 丈夫救人雙雙受困頂樓水塔

高雄市66歲楊姓婦人罹癌接受化療，昨天下午告知丈夫要去樓上拜拜，丈夫察覺有異，上樓找不到人，前往頂樓陽台發現妻子置身水塔...

北市萬華驚傳械鬥案 男子重傷送醫急救

台北市萬華區今天凌晨驚傳聚眾械鬥事件，林姓男子偕6名友人和另一方人馬相約長順街附近調解糾紛，不料林男卻遭對方持刀刺傷，身...

影／酒後穿內褲跳田寮河游泳 體力不支喊快撐不住了

基隆市年約60的洪姓男子今天下午僅穿內褲，跳進田寮河財鼠橋旁的迴船池「游泳」。後來可能體力不支，緊抓護岸基樁的鋼筋，喊說...

熱門新聞

少女裝19歲上包養網 男子花1萬性交易完差點GG

影／國道9車追撞並非誤闖 肇事機車疑似故意搞破壞

影／機車誤上國道9車撞一團 2警受傷為處理公務拒就醫

中山高台南麻豆廂型車貨櫃車車禍7送醫 南下交通中斷

影／蔡正元回彭文正財產贍養前妻 李晶玉氣：第二任怎保障

基隆西岸高架橋驚魂！女不知逆向上路 男遭迎面對撞氣囊爆開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。