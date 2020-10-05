苗縣詭異工寮成毛孩墳場 警追查飼主到案說明

愛狗人士發現苗栗縣公館鄉一處工寮空地有大量狗毛、動物骨頭、繫著狗鍊的腐敗犬屍及烹煮鍋具，宛如毛孩墳場，苗栗警分局已成立專案小組追查賴姓可疑飼主，進一步釐清案情。

愛狗人士鄭又瑋昨晚為救援1隻頭部長腫瘤的狗，在苗栗縣公館鄉一處偏僻貨櫃工寮空地，意外發現大量狗毛、狗骨骸，現場還有數隻死亡犬隻，屍體腐爛長蛆仍繫著鐵鍊。

他在臉書po文指出，現場滿地狗骨頭、狗毛，瀰漫屍臭味，還有一堆奇怪的鍋子、烹煮器具，「根本就是慘不忍睹＋慘絕人寰」，看了令人氣憤悲痛。

愛狗人士質疑多隻毛孩在此遭虐殺甚至被宰殺烹食，動保團體今天又在現場找到記載許多犬隻體重、名稱、防疫注射及疑似勝負賭金紀錄的筆記本，現場還有老舊鐵製圍籬，進一步懷疑該處是鬥狗賭場。

警方訪查，該處私有地原由賴姓男子飼養10多隻比特犬，他曾因毒品案遭通緝入獄，今年初出獄後又因家庭及金錢債務糾紛出走，居無定所，雖有託友人協助餵食，但仍疏於照顧，不排除現場遺留的犬隻因長時間乏人照料而活活餓死。

苗栗警分局對此案件十分重視，已由分局偵查隊、派出所、採證鑑識小組成立專案小組，全力追查賴姓男子到案說明，釐清案情。

苗栗縣動物保護防疫所所長張俊義今天表示，昨晚接獲通報到場，漏夜救出場內2隻狗，外觀近似比特犬，其中1隻骨瘦如柴已由動防所帶回收容，另1隻頭部有腫瘤及外傷，由動保團體送醫救治；另外場內發現3隻犬屍，屍體被鐵鍊繫住，已嚴重腐壞，無法判斷犬種，交由當地清潔隊處理。

張俊義指出，案件是否涉及宰殺、烹食狗肉，須待現場鍋具內殘存湯汁、冰箱內疑似肉塊等採樣化驗再進一步判斷，一般而言，化驗結果會在2週後出爐，目前尚無法妄下定論；但「放任毛孩被活活餓死也是一種虐待」。

張俊義說，飼養人若虐待、不當飼養，可依動保法第5、6、11條行政裁罰新台幣3萬至15萬元；若涉及殺狗或吃狗，則可依違反動保法第25及25-1條移送偵辦，需負刑事責任。