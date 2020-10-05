老翁打死兒子為人頂替？ 檢方用生物跡證駁斥

雲林縣七十九歲老翁用竹棍打死兒子，事發後，網路傳聞指老人家可能有頂替之嫌，有網友質疑陳父年高八旬，且身體孱弱又中風，怎麼可能將比他年輕的兒子活活打死。

雲林地檢署主任檢察官江金星今天駁斥並無頂替之事。他說，事發後案小組在現場進行指紋和DNA等跡證進行比對，同時相關的親友與可能與案有關的人員進行調查，都有不在場證明，所以該案並無頂替的情形，之所以讓老翁責付家屬帶回家，是考慮到老翁有心血管疾病，才諭令責付。