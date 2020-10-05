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影／警察冒生命危險搶救白目騎士 恐非首次闖國道蛇行
國道一號北向泰山路段，今天因被機車闖入且疑似惡意蛇行，釀成9輛車連環追撞嚴重事故，員警還冒著生命危險營救騎士，差點送掉自己性命。但43歲趙姓男子事後卻被爆料，恐怕已非第一次騎機車上國道，二日便曾被目擊行駛路肩。
今天發生事故當下，國道警員王暐翔奮不顧身拉了腳被機車壓住的趙姓騎士一把，自己差點也被撞到，還好機警翻越護欄跳進草叢才幸免於難，趙男因被拖離車道，否則恐怕早已血肉模糊，但送醫檢查出疑有內臟破裂的情形，目前仍住院觀察中，尚未接受警方偵詢調查。
事後卻有民眾爆料指稱，他騎機車上國道，恐怕並非第一次。時間是中秋連假第二天，也就是十月二日的下午二時許，民眾開車同樣經過國道一號北向泰山路段（今日九車連環追撞地點），曾看見一名頭戴白色安全帽的男子，騎乘紅色機車行駛高速公路路肩。
這名男子一度將機車騎到中內側車道蛇行，甚至還從機車踏板上站起來，後來下五股交流道離去。國道警方證實二日闖國道的機車車號、車型與今天趙姓男子騎乘的機車一模一樣，但是當天並未接獲報案，呼籲民眾提供完整行車記錄畫面檢舉，警方將依法開罰。
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