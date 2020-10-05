桃園8月尋獲大圳浮屍 DNA確認八德落水阿嬤身分
桃園市桃園區文中路的桃園大圳支圳8月中旬發現一具水流浮屍，警、消打撈上岸發現該具浮屍嚴重腐蝕、面目難辦，無法辨識特徵，檢警採集遺體檢體送法務部法醫研究所DNA分析，正好八德警方7月中旬受理1起林姓阿嬤失蹤案，警方今天下午表示，警方採集林姓阿嬤兒子口腔液體送驗比對，法研所9月底比對DNA吻合，確認該具浮屍為7月中旬不慎落水的67歲林姓阿嬤。
檢警調查，桃園警方8月中旬1名路人報案，發現文中路1條桃園大圳支線水圳發現一具浮屍漂浮，警方會同消防員打撈浮屍上岸，因該具浮屍嚴重腐蝕、面目難辦，身上未著衣物，無法辨識特徵，消防員小心打撈冰存，根據外表初步研判，疑似女性浮屍、年齡難辨，落水時間可能超過1個月。
桃園警方尋獲水流浮屍，引起八德警方重視，八德警方表示，7月中旬，接獲八德區茄苳里林姓阿嬤家屬報案，指林姓阿嬤在桃園大圳八德段，疑似不慎失足落水，家屬拜託民代商請水利會減壓放水，警方沿大圳搜尋1週未尋獲。
警方表示，桃園區文中路桃園大圳1條支圳尋獲遺屍，距林姓阿嬤住家附近大圳10多公里，警方研判林姓阿嬤落水後弱斃，隨水流漂浮至桃園區文中路支圳，家屬苦苦尋找竟等到林姓阿嬤惡耗，十分難過，桃檢收到法研所比對DNA吻合後，通知家屬領回善後。
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