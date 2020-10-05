12名外籍生檢疫所上吐下潟疑染疫？ 中市衛局：食物中毒

台中市議員黃守達指出，網路流傳10月初約10幾名外籍學生出現發燒與上吐下瀉的症狀「疑似染疫」市府出動緊急救護專車接送，目前醫院隔離治療中。衛生局回應，12名外籍大學生是在檢疫替代所發現症狀，新冠肺炎篩檢結果是陰性，民眾不必過於恐慌。

台中市食品藥物安全處表示，19名外籍學生食用替代所供應餐點，其中12人10月1日晚間陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀。經初步調查，當天早午晚餐為替代所分別從3家餐飲業者外購，食安處已派員至供膳處查核，查到有人員未戴工作帽、未辦理體檢、冰箱個人物品未專區放置等缺失，已責令業者限期改善，依食安法第8條限期改善，屆期不改正可處6萬元以上、2億元以下罰款。

食安處說明，由於外購餐食並未多備一份留樣，因此無當天的食餘檢體可供檢驗，不過仍採集人體檢體7人(含廚工)、環境檢體15件送驗中，檢驗結果最快兩周後出爐，後續食安處除將配合觀光旅遊局進行替代所聯合稽查，也將進一步延伸稽查及抽驗相關配合供應餐食的餐飲業者，加強食安把關。

議員黃守達強調，台中市9月底才發生學生集體食物中毒的事件，食品安全的管理不可不慎。大專院校開學後陸續有外籍大學生進入台灣，不管是新冠肺炎還是食物中毒，衛生局應該會同教育局、觀旅局，加強檢疫替代所的衛生安全，並適時公開資訊澄清謠言，才能讓民眾放心。