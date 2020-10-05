影／工人大樓換燈管遭電擊送命 疑未斷電、未帶手套釀禍

台中市王姓消防工程業者，今天中午前往西區向上路一棟大樓地下停車場更換燈管時，疑在施工過程遭到電擊，警、消獲報到場時，王已無生命跡象，被送往衛福部台中醫院急救，最後仍宣告不治，台中市勞動檢查處已獲報前往調查，是否有人為疏失，初步調查，業者在施工時未使用防具，也未斷電的情形。

衛福部台中醫院急診室主任陳大中表示，患者到院時呼吸心跳已停止，胸部有燒灼傷痕，顯示已經先行進行電擊急救，並經心肺復甦術急救，但到急診室時仍未恢復呼吸、心跳，經立即插管急救，經急救1小時搶救無效，最後宣告不治。

據查，王姓男子（46歲）是消防工程公司的員工，承攬西區向上路一段的大樓電機檢驗工程，王今天中午在地下3樓的停車場，使用鋁梯進行更換停車格天花板的燈管作業時，疑遭感電後，無生命跡象，警、消到場前，消防局先以電話請現場人員施做心肺復甦術，並請現場人員拿取AED，電擊一次，消防人員到場後，王仍無生命跡象，送醫急救仍不治。

台中市勞動檢查處表示，全案已派員實施檢查，如有違反職業安全衛生法部分，將依法處理。另外也會請事業單位，檢討災害原因及研提改善對策，以避免再次發生災害，另外勞檢處也會將該單位列入專案輔導、宣導及檢查對象。