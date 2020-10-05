台中和平山區工寮大火 居住夫妻剛好下山逃過一劫

台中市和平山區一間工寮今天中午發生大火，火勢和濃煙竄升，工寮內有住一對夫妻，消防和警察緊張查詢，最後打電話找到這對夫妻，他們今天剛好下山，躲過一劫，起火原因消防局調查中。

台中市消防局今天中午1點多獲報，和平區環清宮後方工寮火警，消防局派梨山分隊，出動各式消防車2輛，消防人員共4名到場，和平警分局員警也趕到附近，但警消發現，工寮在環清宮對面山頭，需以流籠或騎機車找路過去，電話詢聞附近居民，工寮老舊有人居住，車輛不在現場，因此剛開始推斷現場無人在場。