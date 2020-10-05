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缺錢搶檳榔攤 男子竟要西施脫光光
新北市呂姓、高姓2名男子缺錢花用，今年2月竟結夥搶劫檳榔攤，且為求過程順利，還命檳榔西施脫光衣服，把對方關在廁所，得手6萬7千餘元。案發後，2人被警方循線逮捕，雖矢口否認犯行，但因為檳榔攤監視器拍下整個過程，今天仍被新北地檢署依加重強盜罪起訴。
檢警調查，呂、高2人分別住在高雄、新北2地，雖是朋友，但沒有深交，今年2月碰面就是為了搶劫。會合後，呂男跑到台北租了一輛轎車代步，高男負責買做案用的西瓜刀，再選定中和一間檳榔攤為目標，挑在凌晨時分下手。
案發當下，呂男身穿黑衣黑褲和黑口罩持刀行搶，高男負責在外把風接應。呂為了搜刮財物，持刀恫嚇檳榔西施進廁所，為防對方脫逃，還命對方脫光衣物，最後搶走店內現金1萬3千餘元，又從檳榔西施的包包內搶走其薪水和其子學費共5萬4千元；過程中，檳榔西施苦苦哀求呂男不要拿走孩子學費，但呂男並未理會
事後，呂、高2人被警方循線逮捕，對於搶案，2人說詞避重就輕，僅認有去過檳榔攤，結果均被檢方羈押。
偵訊時，呂供稱自己是受人委託討債，高男也辯稱不知呂男去搶劫，但因為店家和檳榔西施指證歷歷，店內監視器也拍下整個過程，說詞最後未被採信。
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