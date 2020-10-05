台南市國華街火災延燒鄰居 屋主懷疑放煙火釀災

台南市中西區水仙宮市場附近國華街三段中藥行，今天中午發生火災，燃燒濃煙直沖天際，遠處就能看到，中藥行火災還波及到鄰居，造成28歲何姓女子4個月大女兒疑吸入大量濃煙送醫，屋主懷疑是有人放煙火引起，台南市消防局已派員調查火災原因。

台南市消防局救災救護中心，今天中午11點48分接獲報案，中西區國華街三段有店家起火，3層RC建物頂樓鐵皮加蓋，消防局出動31車72人，中午12點29分撲滅火勢。鄰居何女和4個月女兒疑吸入濃煙嗆傷，送成大醫院救治無大礙。何女說，濃煙很大，她擔心女兒吸入濃煙嗆傷向救護人員求救。

消防局說，經調查起火戶37號為3樓頂樓為鐵皮建物，燃燒2樓房間，燃燒面積20平方公尺，及3樓佛堂及後方房間,燃燒面積25平方公尺。延燒戶為35號1樓理髪店為住宅用途，燃燒4樓倉儲，儲放毛巾，燃燒面積10平方公尺，總計燃燒55平方公尺，2人受傷，有財損失。初步起火原因無法判斷原因，需待火災鑑定查處。