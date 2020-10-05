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基隆西岸高架橋驚魂！女不知逆向上路 男遭迎面對撞氣囊爆開
劉姓男子開車經中山高北上，駛出基隆大業隧道後，靠右側接西岸高架橋前往中山一路，沒想到順著道路左轉彎時，冷不防看到前方竟有轎車駛來，撞個正著。逆向開車的的何姓女子說，照著導航從中山一路接中山高，不知道自己一路逆向。
警方今天表示，這起車禍發生在3日下午2點多，兩名駕駛均未酒駕，很幸運都只受輕微擦傷，不需送醫。警方已依道路交通管理處罰條例舉發何女逆向違規；何女表示，會委請保險公司處理劉男車損，雙方自行談和解。
劉男的行車紀錄器畫面顯示，他開車駛出中山高基隆端後接西岸高架道路，一路順暢，沒想到剛左轉彎，前方竟有轎車迎面而來。劉偏左閃避，但仍撞個正著，駕駛座安全氣囊爆開。
住在桃園的57歲何女說，她從中山一路按照導航指示，開上高架橋通往中山高，不知道自己是逆向開車。
據了解，西岸高架橋在中山一路起點為雙向各一線道，道路中央畫設雙黃線。何女從中山一路開上西岸高橋時，應靠右側行駛往中山高，但她可能一路逆向行駛左線車道，才會接往中山高出口匝道，與劉車迎面對撞。
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