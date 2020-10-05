喝醉抽菸躺床上釀火警？台中男全身燻黑無生命跡象送醫

台中市南屯區永春東三路的民宅今天下午傳出火警，警、消獲報到場時，民宅4樓冒出白煙，消防隊入屋搶救時，游姓男子躺在4樓臥室的床上，床墊已燒穿，游全身有燻黑的狀況，無生命跡象，已送醫急救，與游同住的家屬透露，游有抽菸、酗酒的習慣，是否有起火原因有關，有待消防局後續調查釐清。

台中市消防局勤指中心今天下午2時51分獲報，南屯區永春東三路的透天厝傳出火警，南屯、烏日、勤工等消防分隊據報到場時，該棟透天民宅的4樓已冒出白煙，據住戶表示，還有人受困在4樓房間內，警、消入屋搶救，在四樓臥室發現躺在床上的游姓男子（55歲），游身上有燻黑的狀況，無生命跡象，緊急送往醫院急救。

據查，游姓男子與母親、妹妹同住，家人透露游有抽菸、喝酒的習慣，是否因喝醉酒後，沒有將菸熄滅，導致引發火警，有待消防局火調科後續調查釐清。