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影／國道9車追撞並非誤闖 肇事機車疑似故意搞破壞

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

國道一號北向泰山路段中午發生9輛車追撞車禍的肇因，警方初步調查，肇事機車疑似並非「誤闖」高速公路，由於騎士不理會員警制止而穿梭在車陣之中不斷蛇行，釀成嚴重追撞車禍，研判極可能是刻意搞破壞的脫序行為，將深入調查。

據了解，國道一隊警方上午11時許執行巡邏勤務中，在北向38公里發現有普通重機行駛高速公路，而且這名43歲趙姓騎士，不像其他誤闖國道的機車會沿著路肩猶豫緩行或停下，反而叼著香菸穿梭在內線車道不斷超車，周邊車輛紛紛閃避。

員警立刻鳴放警報器，並以手勢示意停靠路肩，不料趙姓騎士完全不聽從員警指揮，持續跟在巡邏車後方蛇行，甚至企圖超車、揮手想叫警方閃開。正當巡邏車加速準備到前方避車彎，再示意騎士停車，員警便從後視鏡看見機車已在外線車道被小貨車撞倒。

要知道這裡是距離很長的「林口下坡道」，在車速破百的情況下很難減速停下。2名員警立即拿出交通錐下車，往後方奔跑約200公尺協助警戒，快要抵達之時，後方包括2節貨櫃的聯結車、國道客運巴士等重型車輛，根本煞車不及，乒乒乓乓往前追撞。

2名員警奮力將受傷倒地的騎士及時拖到護欄外，否則他恐怕早已命喪輪下。現場總計造成機車、貨車、聯結車、轎車、客運車等10輛車追撞事故，4人輕傷送醫，事故原因還需進一步調查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

這起車禍釀成9車追撞。記者林昭彰／翻攝
這起車禍釀成9車追撞。記者林昭彰／翻攝
騎士受傷倒地，員警奮力將他拖離現場，後方追撞的大型車輛馬上像大浪撲過來。記者林昭彰／翻攝
騎士受傷倒地，員警奮力將他拖離現場，後方追撞的大型車輛馬上像大浪撲過來。記者林昭彰／翻攝
機車騎士看見前方的巡邏車，仍在高速公路內線車道穿梭車陣。記者林昭彰／翻攝
機車騎士看見前方的巡邏車，仍在高速公路內線車道穿梭車陣。記者林昭彰／翻攝
趙姓騎士完全不聽從員警指揮，持續跟在巡邏車後方蛇行，甚至企圖超車、揮手想叫警方閃開。記者林昭彰／翻攝
趙姓騎士完全不聽從員警指揮，持續跟在巡邏車後方蛇行，甚至企圖超車、揮手想叫警方閃開。記者林昭彰／翻攝
車禍釀成9車追撞。記者林昭彰／翻攝
車禍釀成9車追撞。記者林昭彰／翻攝

事故 車禍 國道 機車騎士 警察

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