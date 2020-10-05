客運毒駕引關注 北市議員要求智慧控管工時資料

台北市內湖區今年9月發生客運毒駕追撞事件釀1死1傷，引發社會再度關注駕駛超時工作、過勞議題，台北市議員苗博雅議會交通委員會部門質詢時，批評北市公運處在毒駕事件後，除未全面稽查藍26駕駛勞動環境及安全，還查到7月有駕駛23天開車時間長達10小時。公運處承諾，會在3個月內針對駕駛勞動條件提出改善報告，苗博雅也提出3建議盼改善駕駛長久以來過勞及勞動環境問題。

苗博雅指出，依照「汽車運輸業管理規則」規定，公車、客運駕駛每日不得手握方向盤工作超過10小時，且開車4小時需休息30分鐘。勞檢處雖在毒駕事件後，調查到三重客運藍26線許姓駕駛超時工作，開罰業者40萬。

苗說，但經調閱藍26所有駕駛出勤紀錄後發現，還有其他駕駛有超時工作問題，其中，一名司機7月有23天開車時數達600分鐘（10小時），「這還是隨機抽查一個公車路線，其他路線可能也有不少違規」。

北市議員黃郁芬也質疑，公運處承認公車、客運駕駛過勞問題，勞動局及公運處也針對此問題進行相關檢查，「有這麼多檢查，如果有效，為何公車司機還是一再過勞？」

公運處長常華珍坦言，針對開車時數達600分鐘案例確實違反勞基法，公運處每半年皆會針對駕駛工作情況抽查一天平日、一天假日，若超時就開罰；駕駛若手握方向盤開車超過10小時，將依「公路法」處9000元以上、9萬元以下罰鍰。

常華珍解釋，雖然勞動局及公運處對於司機超時工作有進行相關檢查，但因抽查頻率太少及裁罰金額太低，加上主因還是司機人力不足問題，才導致過勞駕駛事件頻頻發生。

目前公車司機約有4500人，但要實際應要有5500人才夠，人力缺少導致許多司機需要加班，許多業者也希望多招募人力。常華珍表示，會在3個月內針對司機勞動條件提出改善報告。

另外，苗博雅提出3建議，包含加強動態追蹤、抽查駕駛是否食用毒品，從原本突襲抽查四分之一人，晉升為每年一人無預警抽查一次，才能有效壓制；第二，要求駕駛每年更新良民證。