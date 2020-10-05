「動物血滴子」越掙脫勒越緊 高雄流浪狗遭夾傷截肢

高雄六龜山區有隻疑遭「山豬吊」扯爛腿的黃色流浪狗，傷口支離破碎，白骨外露，動保團體前往營救，氣憤地表示，台灣黑熊剛受困山豬吊，現在又有流浪狗遭殃，這隻小黃今天會做截肢手術，希望能保住一命。

高雄市政府農業局對此嚴正呼籲，國人應避免使用山豬吊等陷阱，以免誤傷其它動物。不妨採用電圍網進行防治，可兼顧農業生計及生態環境平衡。市民可申請架設，每案補助4萬5千元，109年迄今已完成10件補助。高市動保處也說，若使用山豬吊致動物受傷，依動保法可罰1萬5千元至7萬5千元。

台灣動物緊急救援小組前天獲報，高雄六龜山區一處產業道路旁有隻黃色流浪狗右後腿遭山豬吊陷阱扯爛；他們前往營救，今天送往高雄市區的動物醫院進行截肢手術。