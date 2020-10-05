婦人不堪化療辛苦輕生 丈夫救人雙雙受困頂樓水塔

高雄市66歲楊姓婦人罹癌接受化療，昨天下午告知丈夫要去樓上拜拜，丈夫察覺有異，上樓找不到人，前往頂樓陽台發現妻子置身水塔，因水塔位處狹窄窗台，情急拉人卻不慎掉落水塔無法脫身，兩人受困狹隘水塔求助無門，所幸家人聽見呼救聲報警求助，警消及時到場救出兩人，楊婦送醫後無生命危險。

楊姓婦人身材不高，昨天傍晚跟同住的丈夫抱怨化療很辛苦，隨後交代要去4樓神明廳祭拜，楊夫隨後上樓，遍尋不著妻子，轉往頂樓陽台呼叫，意外發現妻子屈身在1.5公尺高水塔內，塔內水量不少，救人時自己也不慎摔落，呼喊女婿上樓救援。

家人報案求助，且在第一時間將水塔內蓄水漏光，隨後抵達的消防人員利用三角吊帶先救出身體不適的婦人，接著才拉出丈夫。警方表示，楊婦的丈夫身體沒有大礙，不過婦人疑因健康欠佳有負面念頭，所幸送醫後沒有生命危險。