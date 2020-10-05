北市萬華驚傳械鬥案 男子重傷送醫急救

台北市萬華區今天凌晨驚傳聚眾械鬥事件，林姓男子偕6名友人和另一方人馬相約長順街附近調解糾紛，不料林男卻遭對方持刀刺傷，身受重傷自行就醫，警方獲報後立即啓動偵查。

台北市萬華分局下午召開記者會，副分局長左慧中表示，今天凌晨2時許接獲醫院轉報，有民眾遭人持刀傷害，立即啓動偵查相關涉案人身分。

根據初步調查了解，林男與人相約今天凌晨2時許至萬華區長順街附近談判，林男偕同6名友人駕駛2車到場，另一方約有7、8名不詳身分男子到場，期間林男遭不明男子持刀刺傷，造成全身有多處刀傷，隨即由友人駕車自行送往台北馬偕醫院急救。