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北市萬華驚傳械鬥案 男子重傷送醫急救
台北市萬華區今天凌晨驚傳聚眾械鬥事件，林姓男子偕6名友人和另一方人馬相約長順街附近調解糾紛，不料林男卻遭對方持刀刺傷，身受重傷自行就醫，警方獲報後立即啓動偵查。
台北市萬華分局下午召開記者會，副分局長左慧中表示，今天凌晨2時許接獲醫院轉報，有民眾遭人持刀傷害，立即啓動偵查相關涉案人身分。
根據初步調查了解，林男與人相約今天凌晨2時許至萬華區長順街附近談判，林男偕同6名友人駕駛2車到場，另一方約有7、8名不詳身分男子到場，期間林男遭不明男子持刀刺傷，造成全身有多處刀傷，隨即由友人駕車自行送往台北馬偕醫院急救。
警方表示，經分別詢問在場人士，初步懷疑此案為糾紛尋仇所致，但詳細案發經過及肇因仍待調查釐清。
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