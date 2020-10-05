影／酒後穿內褲跳田寮河游泳 體力不支喊快撐不住了

基隆市年約60的洪姓男子今天下午僅穿內褲，跳進田寮河財鼠橋旁的迴船池「游泳」。後來可能體力不支，緊抓護岸基樁的鋼筋，喊說「我快撐不住了」，1名外籍看護發現通知雇主報案。消防人員到場後下水，助他從梯子爬上岸。洪說，只是想跳水，不用送醫。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點40分接獲報案，指財鼠橋有人落水待援。消防救護人員趕到現場時，看到洪泡在水中，用手緊握池壁樁位上的鋼筋。

消防人員架梯想助洪上岸，但他對營救人員咆哮，拒絕上岸。不久1名消防人員下水，幾翻勸說，洪才願意上岸，且邊哼歌邊爬梯，故作輕鬆狀。