聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／酒後穿內褲跳田寮河游泳 體力不支喊快撐不住了
基隆市年約60的洪姓男子今天下午僅穿內褲，跳進田寮河財鼠橋旁的迴船池「游泳」。後來可能體力不支，緊抓護岸基樁的鋼筋，喊說「我快撐不住了」，1名外籍看護發現通知雇主報案。消防人員到場後下水，助他從梯子爬上岸。洪說，只是想跳水，不用送醫。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午1點40分接獲報案，指財鼠橋有人落水待援。消防救護人員趕到現場時，看到洪泡在水中，用手緊握池壁樁位上的鋼筋。
消防人員架梯想助洪上岸，但他對營救人員咆哮，拒絕上岸。不久1名消防人員下水，幾翻勸說，洪才願意上岸，且邊哼歌邊爬梯，故作輕鬆狀。
洪男上岸後，消防人員要送他就醫檢查，但洪說，他沒有事，只想去穿回衣褲，婉拒送醫，並對關心詢問的人說，他就是喜歡在那裡游泳，不可以嗎？
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言