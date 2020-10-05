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影／小鬼猝死這名船員心梗有驚覺 海陸空一起搶救他
藝人小鬼黃鴻升因主動脈剝離死亡事件，讓有心血管問題的何姓船員有驚覺心，昨天他搭船在台中外海作業途中，突感胸悶不適立即求助，海巡署獲報，聯絡空勤總隊與梧棲童綜合醫院，陸海空聯合救援，送船員就醫後已無大礙。
海巡署艦隊分署台中海巡隊昨天下午3點30分，接獲台中港務分公司信號台報案，一艘本國籍貨櫃輪在台中港外27.5浬，船上55歲何姓台籍船員疑似心肌梗塞，情況危急需緊急就醫，請求協助救援。
台中海巡隊獲報後，立即調派10022艇緊急出勤，並上報海巡署向國搜中心申請空中救援，海巡艇抵達大安溪外9.7浬與貨輪會合，成功將急病船員及陪同船員等2人安全接駁至艇上，艇再和直升機採對開方式航行以利爭取救援時間。
昨天下午5點29分，在台中港西北7浬處由海巡署偵防分署空中吊掛人員完成病患吊掛作業，返回清泉崗機場，轉救護車後送梧棲童綜合醫院就醫，急病船員經診療後已無大礙，船員表示，日前藝人小鬼黃鴻升因主動脈剝離驟逝事件，媒體的報導讓他提高注意自身相關症狀的警覺心，他感謝巡防艇和空勤總隊直升機接力救援，讓他迅速可以獲得治療。
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