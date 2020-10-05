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影／馬路當賣場！輪椅老翁開上內車道 險象環生全都錄

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

彰化鹿港中正路日前出現一名「輪椅老翁」，將輪椅開在內車道，還迴轉來來回回，嚇壞用路人，不少車輛為了閃避他，車輛直接開向對向車道，相當危險，警方指出，醫療用電動代步車、動力式輪椅都屬於「行人」規範，在道路上應遵守行人相關規定，任意穿越馬路可開罰300元。

鹿港中正路車流大，鄰居指出，這名「輪椅老翁」已經不是第一次將輪椅直接開上車道，當自家閒晃，看了險象環生，一般駕駛在馬路上看到輪椅族都會禮讓三分，但老翁除了開上內側車道，還會在馬路中間直接迴轉逆向，若真有車輛撞上，真的很冤。

鹿港派出所所長李榮峰表示，依照道路交通管理處罰條例，醫療用電動代步車、動力式輪椅不是法規所稱的車輛，都是屬於行人活動的輔助器材，必須遵守行人相關規定，老翁任意穿越車道的情形，可依第78條開單，處300元罰款。

鹿港站中正路出現「輪椅老翁」，車輛禮讓開到對向車道。圖／翻攝意外災難通報密室
鹿港站中正路出現「輪椅老翁」，車輛禮讓開到對向車道。圖／翻攝意外災難通報密室
鹿港站中正路出現「輪椅老翁」，在車陣中穿梭相當危險。圖／翻攝意外災難通報密室
鹿港站中正路出現「輪椅老翁」，在車陣中穿梭相當危險。圖／翻攝意外災難通報密室

車道 老翁

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