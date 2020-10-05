影／馬路當賣場！輪椅老翁開上內車道 險象環生全都錄

彰化鹿港中正路日前出現一名「輪椅老翁」，將輪椅開在內車道，還迴轉來來回回，嚇壞用路人，不少車輛為了閃避他，車輛直接開向對向車道，相當危險，警方指出，醫療用電動代步車、動力式輪椅都屬於「行人」規範，在道路上應遵守行人相關規定，任意穿越馬路可開罰300元。

鹿港中正路車流大，鄰居指出，這名「輪椅老翁」已經不是第一次將輪椅直接開上車道，當自家閒晃，看了險象環生，一般駕駛在馬路上看到輪椅族都會禮讓三分，但老翁除了開上內側車道，還會在馬路中間直接迴轉逆向，若真有車輛撞上，真的很冤。