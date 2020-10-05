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國慶日台南兩大廟會同時遶境 警召雙方約制陣頭勿鬧事

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

今年國慶台南很熱鬧，麻豆市區當天將有麻豆龍泉太子宮及真玄太子宮西秦會等大型廟會遶境，雙方各有數以千計陣頭信徒參加、且因預計繞境陣頭當晚在市區交會，警方擔心意外發生，今提前召集雙方主辦負責人開協調會議，協調遶境路線「不打結」，並約制參加廟會活動人員「切勿滋事、打架」。

轄區麻豆警分局表示，兩大陣頭均依規定申請路權，龍泉太子宮預計參加神轎18頂、車輛10輛、陣頭28陣、人數約2000人，真玄太子宮西秦會預計參加神轎4頂、車輛10輛、陣頭27陣、人數1000人，分局協調雙方承諾遶境路線不打結，並約制參加廟會活動人員「不鬧事」。

警方指出，雙方隊伍將於當日夜間約7點起在麻豆市區街道交會，麻豆警方除重兵部署、防範陣頭鬥毆，也將採取階段性改道措施，期遶境活動能圓滿順利，也請路過用路人配合警方指揮行進。

麻豆分局長洪頂力表示，國慶煙火在台南舉辦，歡迎各界遊客來觀看煙火時，順路來麻豆觀看在地熱鬧的宗教遶境活動，警方已期前規畫警力佈署，有效疏導車流，以利活動順利圓滿，讓出遊民眾，快快樂樂出門，平平安安回家。

台南麻豆常有廟會遶境，警方派員疏導交通，預防滋事。圖／麻豆警分局提供
台南麻豆常有廟會遶境，警方派員疏導交通，預防滋事。圖／麻豆警分局提供
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台南麻豆常有廟會遶境，警方派員疏導交通，預防滋事。圖／麻豆警分局提供
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遶境 神轎

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