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影／前車變換車道後車撞上翻車 網友：演玩命關頭9？

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市翁姓男子昨天晚上開車往桃園區中埔2街直行，行經大興西路2段的星巴克前巷口，疑因廖姓駕駛轎車在左轉車道欲變換車道，他煞車不及，撞上後翻車，造成車頭、車窗破損，有網友在臉書社群PO文「大興西路2段80巷口翻車，小心通過」，引起網友熱議，「太神了、是否在演命關9！」

桃園警方今天上午表示，翁姓男子開車從桃園市區往國2南桃園交流道方向行駛，在大興西路2段80巷、中埔二街路口，當時廖男在內側左轉車道上欲往右切，見中間車道有車駛來，壓線緩停。

當時行駛在中間車道的翁姓駕駛來不及反應，煞車不及，撞上廖男轎車右後方後整車側翻，幸好2車的車速不快，無人受傷。

警方趕到現場處理，向翁男、廖男2人進行酒值測值0，均無酒精反應，由於廖男轎車在左轉車道變換車道，翁男亦未保持車距，警方進一步調查釐清2人車禍肇事責任。

桃園市桃園區大興西路2段巷口，疑因廖男轎車左轉車道欲變換車道，後方翁男未保持車距撞上翻車車禍，造成車頭、玻璃毀損。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區大興西路2段巷口，疑因廖男轎車左轉車道欲變換車道，後方翁男未保持車距撞上翻車車禍，造成車頭、玻璃毀損。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區大興西路2段巷口，疑因廖男轎車左轉車道欲變換車道，後方翁男未保持車距撞上翻車車禍，造成車頭、玻璃毀損。記者曾增勳／翻攝
桃園市桃園區大興西路2段巷口，疑因廖男轎車左轉車道欲變換車道，後方翁男未保持車距撞上翻車車禍，造成車頭、玻璃毀損。記者曾增勳／翻攝

車禍

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