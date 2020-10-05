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影／砂石車推撞小貨車進萊爾富 驚險影片曝光！
台北港外圍新北市八里區商港路42號，上午近11時發生3.5噸小貨車衝進路旁萊爾富超商的離譜車禍，幸好沒有釀成人員嚴重傷害，警方初步調查，車禍肇因疑是1輛大貨車煞車失靈，硬把停等紅燈的小貨車向前推撞釀禍。
監視器畫面顯示，66歲鄭姓司機駕駛的小貨車，原本緩慢減速準備停在台15線與商港路口等待紅燈，但後方由48歲葉姓司機駕駛的大貨車卻未減速，硬生生把小貨車往前追撞。
小貨車失控衝向路旁，撞倒3輛路旁停放機車，再撞進超商，2/3車身都已擠進店內，幸好當時店內客人不多，無人受到波及，小貨車鄭姓司機僅受輕微擦傷，由救護車送往淡水馬偕醫院。
大貨車撞擊之後衝向八里市區中山路，幸好未再釀成二次事故，葉姓司機酒測值0，自稱因為煞車失靈不慎撞擊小貨車，相關肇事責任由警方積極釐清中。
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