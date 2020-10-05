「爆乳妹」冒充助理 高巿議員邱于軒：已報警

最近臉書出現一名爆乳妹，假冒是國民黨高雄市議員邱于軒的助理，邱于軒連日鄭重澄清，並強調已報警。

臉書上出現一名照片身材火辣、穿著低胸爆乳裝的陳姓女子，工作經歷卻寫是高雄市議員邱于軒員工。邱于軒接獲網友通知，近日在臉書接連澄清。

邱于軒說：「此人假冒于軒團隊成員，勿輕易取信陌生訊息」，並表示為此，她已向轄區分局報案，呼籲大家千萬不要受騙上當。

她還說，這幾天電話忽然超級多，有人說要來服務處坐坐、有人要來應徵志工，也打來指名「正妹助理」服務，真是讓她哭笑不得，「啊就真的沒這個人啦！」