聽新聞
test
0:00 / 0:00
「爆乳妹」冒充助理 高巿議員邱于軒：已報警
最近臉書出現一名爆乳妹，假冒是國民黨高雄市議員邱于軒的助理，邱于軒連日鄭重澄清，並強調已報警。
臉書上出現一名照片身材火辣、穿著低胸爆乳裝的陳姓女子，工作經歷卻寫是高雄市議員邱于軒員工。邱于軒接獲網友通知，近日在臉書接連澄清。
邱于軒說：「此人假冒于軒團隊成員，勿輕易取信陌生訊息」，並表示為此，她已向轄區分局報案，呼籲大家千萬不要受騙上當。
她還說，這幾天電話忽然超級多，有人說要來服務處坐坐、有人要來應徵志工，也打來指名「正妹助理」服務，真是讓她哭笑不得，「啊就真的沒這個人啦！」
轄區林園分局表示，分局偵查隊接獲邱電話，經聯繫邱議員服務處了解，查該名臉書自稱高市邱于軒議員員工之人，目前臉書已關閉。惟於臉書搜尋仍有多個帳號，冒用同一名女子照片，以單身交友加LINE方式，疑似色情(廣告)詐騙手法，分局持續積極蒐證追緝中。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言