偽稱涉及四川金融詐騙案 中埔警成功阻婦人被騙

嘉義縣中埔鄉一名籍貫四川省的牟姓79歲婦人日前接獲詐騙集團偽造四川公安局電話，表示她涉及一件假投資真詐財金融詐騙案，心急之下9月28日上午至中埔鄉後庄郵局想提領新台幣30萬，幸經警方及郵局經理解釋分析，成功阻止牟姓婦人被騙。

牟婦表示，日前在家中接獲未顯示號碼來電，詐騙集團自稱大陸四川省公安局，並謊稱牟婦雖暫居台灣，但涉及一件假投資真詐財的金融詐騙案，需秘密配合協助四川省公安局偵辦此案，並告知需監管牟婦帳戶及須繳交保證金，並命令不能將此事告訴他人。

牟婦起初向警方表示，她是為了旅遊經費才會提領現金，但警方反問牟婦現在都管制出國了，即使在台灣旅遊也用不到現金30萬元，經警方及郵局經理不厭其煩表示這是詐騙，並通知牟婦女兒到場一同勸說，她才終於打消提領現金念頭。