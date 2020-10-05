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新北碧潭店家氣爆巨響 老鼠咬破管線釀禍

中央社 / 新北5日電

碧潭風景區示意圖。報系資料照／記者江婉儀攝影
碧潭風景區示意圖。報系資料照／記者江婉儀攝影
新北市碧潭風景區商店街昨天早上發生氣爆意外，警消獲報趕到現場發現有店家疑似瓦斯漏氣，所幸沒有起火燃燒，且非營業時間，沒有人員傷亡，檢查後發現原來是老鼠咬破管線釀災。

警消接獲通報指新店區碧潭風景區商店街有火警案，消防員趕到場後未發現火災情事，經消防員查看後表示為瓦斯氣爆，現場由消防人員確認無異狀，因為不是營業時間，沒有人員在場，所以無人員傷亡。

郭姓店主今天接受中央社記者電訪表示，事發前一天晚上閉店時進行例行安全巡邏，沒有發現異狀，昨天一早接到保全通知，趕快到現場查看。

郭姓店主說，初步了解是瓦斯漏氣，經設備廠商檢測後發現有管線被老鼠咬破，已做管線更換，初估沒有什麼財物損失；因當天也正好要進行設備修繕，才會出現滿地物品和碎玻璃，跟這次氣爆無關。

氣爆 消防員 碧潭

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