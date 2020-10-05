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高雄6旬老婦受困1.5公尺高水塔 丈夫搭救雙雙受困

聯合報 / 記者邱奕能/高雄即時報導

高雄楊姓老婦昨天下午，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困，直到警消趕往現場，先將楊的丈夫救出後，再利用三角吊帶救出已渾身癱軟的楊婦，幸好2人送醫後平安無礙。

據了解，楊婦（66歲）昨天下午因不明原因受困在1.5公尺高的水塔內，楊的家人為避免楊失溫，先將水塔內的水漏光，楊的丈夫想進入水塔內拯救結髮多年的妻子，沒想到連他也身陷水塔中。

高雄市消防局大昌分隊昨下午4點43分左右接獲報案，立即聯同警方趕往現場，到場時楊姓夫婦都受困在水塔內，且楊的丈夫神色驚恐，情緒也相當激動。

警消人員上樓後先行安撫楊翁情緒，並立即評估患者狀況，發現楊婦意識不清，且身體虛弱沒有力氣癱坐在水塔內部。

由於水塔洞口不大，只容許一人通過，警消人員先行將老翁救出，再由身材嬌小的大昌分隊隊員葉俞函進入水塔內搶救，利用三角吊帶吊掛將楊婦救出，並由救護車送至高雄長庚醫院觀察治療。

楊婦的丈夫表示，下午突然不見太太蹤影，也未有出門的跡象，後來才發現妻子已倒臥在滿水的水塔內，所幸警消人員立即到場，救援迅速，非常感謝消防人員的幫忙。

高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝
高雄楊姓老婦昨天時，因不明原因受困在水塔中，楊的丈夫心疼妻子下也進入水塔救援，結果雙雙受困。記者邱奕能／翻攝

患者 老翁 救護車

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