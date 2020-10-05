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無照打工仔撞死文山區老婦沒錢賠 涉過失致死遭起訴
北市一名20歲無照黃姓機車騎士，今年8月晚間行經文山區興隆路口時，撞上一名返家穿越馬路的75歲朱姓老婦致送醫不治；黃男遭警方移送偵辦，台北地檢署調查後，認定黃男超速且行經路口未減速、禮讓行人，今依過失致死罪嫌起訴黃男。
檢警調查，今年8月26日深夜10點許，20歲黃姓男子騎機車撞上住在台北市興隆路三段附近的朱姓老婦；當時朱婦要過馬路到住處對面的商店買東西，行經興隆路三段與興德路口的行人穿越道時遭撞。
由於撞擊力道不小，朱婦當場被撞飛倒地，失去意識，附近民眾見狀報警；救護人員趕到現場，將朱婦送往萬芳醫院救治，她傷重不治。據了解，朱婦就住在當地，平時還會擺攤做生意；黃男是無照駕駛，打工下班要返家，機車是借來的。
警獲報趕往現場，確認黃男並無酒駕，訊後依過失致死罪移送北檢偵辦。據了解，黃男坦承犯行，供稱案發前他用手撥半罩式安全帽的面罩，因為車速過快，看到朱婦出現時已來不及煞車。
檢方查出，雖然出事的路口沒有號誌燈，但限速50公里的道路而黃男當時騎80公里已超速，且行徑路口未減速、禮讓行人，因此認定他疏於注意路況情形，須負過失責任，今依法起訴，而家屬則附帶民事求償。
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