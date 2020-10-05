國道彰化段2事故8車追撞無傷亡 回堵狂塞逾1小時

國道1號北上彰化縣路段今天上午發生2起共8車事故，由於適逢中秋連假後第一個上班日，車流量相對較多，事故造成回堵達數公里，用路人塞在國道上1個多小時，所幸無人員受傷。

國道1號北上指標約204公里處彰化路段，今天上午發生多車連環撞事故，據用路人回報塞車一度達8、9公里，高速公路局中區交通控制中心則表示，回堵車流約到指標207公里處，塞車約3、4公里，事故上午8時25分由國道警察、工務段排除後，已恢復正常行車速度。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，今天上午7時23分接獲國道1號北上約204公里處發生8輛車事故，經到場處理了解，分別為3輛車、5輛車兩起事故，現場無人員受傷，相關當事駕駛人無酒後駕車情形，依規定處理後排除事故。

國道三隊指出，今天是中秋連假後第一個上班日，因此，北上車潮相對較多，事故造成車流堵塞到埔鹽系統，甚至達員林交流道情形，時速低於40公里，現場排除後逐漸恢復車速，提醒用路人注意車前動態，並保持適當跟車距離，以避免發生事故。