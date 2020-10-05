影／三重屁孩打架被捅屁股 警方速逮3嫌

新北市三重區今天凌晨2時許發生街頭鬥毆，1名19歲林姓男子陪朋友去談判財損賠償，一言不合抓起滅火器作勢攻擊，激怒對方掏出折疊刀捅進他的臀部，當場流血滿地。警方在案發後，只花2個小時逮捕3名嫌犯，依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

據了解，本案是因為23歲王姓男子於中秋節將機車借給27歲洪姓友人使用，昨天歸還時發現塑膠車殼疑被撞凹且有刮傷，憤而提出損害賠償要求，進而相約今天凌晨在三重區龍濱路與河邊北街68巷口超商談判。

當時甲方王男邀林男2人同行，乙方洪男還包括26歲蔡男、19歲王男、21歲郭男共4人到場。雙方談不合攏引發衝突，乙方扔擲鞭炮造成一陣騷動，甲方林男即舉起超商門前的滅火器意圖攻擊，乙方蔡男隨即亮出折疊刀捅進甲方林男的屁股，當場血流滿地，乙方4人馬上逃之夭夭。