大學男飲酒後騎車自撞電線桿身亡 酒測值高達1.22

高雄小港區中安路、桂園路口，今天凌晨發生自撞死亡車禍。一名還在就讀的大學生黃姓男子在騎機車時疑自撞電線桿，在警消到場將他送醫後，於凌晨4點由院方宣布急救無效身亡，經抽血酒測換算後，黃酒測值高達每公升1.22毫克。

據了解，今天凌晨近3點時，還在就讀大學的黃男（22歲），從新興區五福路上的某KTV飲酒聚餐完，當時友人勸他不要酒後不要騎機車，但沒想到黃執意騎機車回家。

路途中，行經中安、桂圓路口，黃男騎車向左切，自撞上安全島後倒地，在黃後方開著黑色轎車的民眾立即撥打110報警。消防救護員到場急救時，黃已經呈現OHCA(到院前心肺功能停止)狀態，且有「耳漏」狀況，左手嚴重變形；送醫後凌晨4點左右，醫院宣布黃急救無效身亡。

經警方抽血換算黃男酒測，黃的酒測值高達1.22mg/l，詳細肇事原因有待警方釐清中。

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