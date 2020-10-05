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高三女生遇男子搭訕尾隨 躲進麥當勞哭電老爸護駕

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市一名高三女學生深夜從台北搭車回基隆，下車後遇男子搭訕。她拒絕後遭尾隨，走進麥當勞2樓躲避，對方仍跟上來，最後向店員求助。少女的爸爸接到電話趕來，才擺脫這名男子「糾纏」。少女父親將這段經歷上傳臉書「基隆人」社團，提醒夜歸者注意安全；不少網友獻策，如何防止被騷擾或受害。

基隆市警局婦幼隊今天表示，如果遭遇陌生人尾隨、騷擾，除了進入仍在營業的超商、速食店求援，也可打「110」報案。有時候一慌張，可能無法正確描述所在位置，建議民眾可下載「110視訊報案」App，開啟後報案，警方可以馬上看到所在對置及環境，也可以讓對方入鏡，以利查辦。

當地警一分局忠二路派出所表示，得知此事後主動介入調查，已調閱相關監視器畫面，追查這名男子身分，釐清事件發生過程，了解他的動機。

張姓男子說，4日凌晨在家中接到女兒打來的電話，說她被陌生人搭訕、尾隨，「躲」到愛三路的麥當勞，陌生人跟進來，上到2樓，對方也上樓，趕緊又下樓到櫃檯跟店員求救。

張說，他趕到麥當勞時，女兒哭的花容失色，投入他懷中，當時陌生男子還站在麥當勞樓梯邊。帶女兒回家後，晚間又聽女兒說，在廟口附近見到這名男子，所以在「基隆人」貼文，提醒夜歸者注意自身安全，並感謝麥當勞人員協助。

基隆市一名高三女學生深夜拒絕陌生男子搭訕，她走進愛三路麥當勞向店員求助，並聯絡爸爸來接人，才擺脫「糾纏」。記者邱瑞杰／攝影
基隆市一名高三女學生深夜拒絕陌生男子搭訕，她走進愛三路麥當勞向店員求助，並聯絡爸爸來接人，才擺脫「糾纏」。記者邱瑞杰／攝影

麥當勞 基隆

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