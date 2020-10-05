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愛狗人士揭發苗栗公館疑似屠狗場 警方：不排除任何可能

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

愛狗人士鄭又瑋、新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會昨天下午，揭發苗栗縣公館鄉荒郊工寮疑似屠狗場或虐殺狗案，苗栗警方介入調查，將持續通知賴姓養狗人到案說明，強調依現場採取毛、骨及鍋內湯汁檢驗結果，偵辦不排除任何可能。

警方說，賴姓養狗人如果涉及虐待或不當飼養，可以行政裁罰3萬元到15萬元，但涉嫌殺狗或吃狗，則有刑責問題，全案進一步偵辦中。

鄭又瑋昨天下午6點到公館鄉後龍溪偏僻的河床，搶救1隻因腫瘤臉部變形的狗，發現一處貨櫃屋工寮，滿地都是狗骨頭、狗毛，散發腐敗的惡臭味，還有2隻繫著鐵鏈的大狗遺體，新竹市浪愛傳遞貓狗tnvr協會人員趕來支援，疑似屠狗場或虐殺狗，苗栗縣動物保護防疫所人員到場採證毛、骨及鍋內湯汁送檢驗。

動防所並帶回現場1隻疑似比特犬，牠沒有明顯外傷，但骨瘦如柴，動防所初步懷疑是營養不良，安置收容中，警方介入調查，初步查訪賴姓養狗人3年多前，養了10多隻比特犬訓練比賽，工寮內的鍋具等是煮食雞肉等，飼養比特犬，先前都沒有聽聞有殺狗、吃狗，今年初賴男疑因債務問題出走，比特犬就乏人照顧。

警方今天查訪謝姓土地管理人，也不知賴男去向，將持續通知到案說明，並等毛、骨及湯汁檢驗結果出爐，依證據偵辦，全案進一步處理中。

苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮狗毛遍地，還有1隻疑似比特犬骨瘦如柴。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮狗毛遍地，還有1隻疑似比特犬骨瘦如柴。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮被愛狗人士及團體，揭發疑似屠狗場或虐殺犬隻。圖／鄭又瑋提供
苗栗縣公館鄉一處貨櫃屋工寮被愛狗人士及團體，揭發疑似屠狗場或虐殺犬隻。圖／鄭又瑋提供

比特犬 苗栗縣

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