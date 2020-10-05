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影／河堤烤肉趴留垃圾惹眾怒 好心人幫清被讚爆

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

中秋節烤肉，儼然成為全民運動，南投市有民眾揪團在貓羅溪旁烤肉，結束卻將垃圾堆置堤防，疑引來野狗翻咬，垃圾散落滿地，現場髒亂慘況遭PO網引發撻伐，未料垃圾今晨已被清理打包，網曝是一男一女的好心人幫清；經瞭解，2人是南投縣慈慧善行協會志工，長期協助巡守且維護河岸整潔，網友紛感謝其付出。

今年中秋節為4天連假，不少人利用休假與親友烤肉聚會，但有民眾看準貓羅溪旁堤防上的縹紗舞台場域寬闊，因此揪團前往烤肉，結束後雖有收拾垃圾，但卻未將垃圾帶走，全堆置在堤防旁的簡易垃圾籃，疑因此引來也野狗翻咬，垃圾因此因此從垃圾放置處，綿延至階梯上，現場髒亂不堪。

廖姓網友發現後超傻眼，因此拍下影片並PO上網，地方網友看到後群情激憤，不少人痛罵「沒公德心」，也有人認為「太誇張了」、「教育失敗」，但也有民眾依現場影像研判應是野狗拖咬才散落，但也表示，烤完後不該把留垃圾在堤防那邊。

但，令眾人和廖男沒想到的是，原本髒亂的堤防環境竟在隔天恢復乾淨原貌，前一天散落亂一地的垃圾，全被清理掃起，一包一包裝好放在階梯下方。而有民眾發現是一男一女、2個好心人一早騎車到現場，並出手幫忙清理；經廖瞭解後，確認是南投縣慈慧善行協會志工，貼文後說明，網友紛致謝，他們也因此被讚爆。

南投縣環保局則表示，為加強河川汙染防治及水環境維護，縣府與地方合作推動河川巡守隊政策，其中南投縣慈慧善行協會是縣內最資深河川巡守隊，巡守範圍涵蓋南投市、草屯和集集轄內濁水溪、烏溪支流至貓羅溪流域；而他們與縣內另10支河川巡守隊，他們平時就默默守護當地河岸和水環境，值得民眾鼓勵喝采。

南投市有民眾將烤肉垃圾堆置河堤造成環境髒亂，河川巡守隊志工發現後默默清理打包，網友狂讚。圖／南投縣慈慧善行協會提供
南投市有民眾將烤肉垃圾堆置河堤造成環境髒亂，河川巡守隊志工發現後默默清理打包，網友狂讚。圖／南投縣慈慧善行協會提供
民眾將烤肉垃圾堆置南投河堤造成環境髒亂，河川巡守隊志工發現後默默清理打包，網友狂讚。記者賴香珊／攝影
民眾將烤肉垃圾堆置南投河堤造成環境髒亂，河川巡守隊志工發現後默默清理打包，網友狂讚。記者賴香珊／攝影

烤肉 中秋節

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